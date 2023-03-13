Мишустин заявил, что ветераны СВО должны получать максимум заботы и внимания

Премьер-министр отметил, что правительство уже занимается вопросом создания специального фонда поддержки

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Ветераны специальной военной операции (СВО) должны получать как можно больше заботы и внимания, работа в этом направлении является приоритетом правительства, заявил премьер-министр Михаил Мишустин в понедельник на встрече с депутатами фракции ЛДПР.

"Что касается еще одного вопроса - поддержки инвалидов и ветеранов, <...> они должны получать максимум заботы и внимания, и это наша приоритетная задача", - сказал глава кабмина. Он также обратил внимание на то, что правительство уже занимается вопросом создания специального фонда поддержки ветеранов СВО, отметил, что работа в этом направлении "идет полным ходом".

Кроме того, Мишустин заверил участников встречи в том, что кабинет министров приветствует помощь ЛДПР в создании фонда.

В послании Федеральному собранию 21 февраля президент Владимир Путин предложил создать специальный госфонд, который займется оказанием помощи семьям погибших бойцов СВО и ветеранам спецоперации. Он отметил, что структуры государственного фонда по поддержке ветеранов специальной военной операции должны заработать во всех регионах уже в этом году.