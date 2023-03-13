13 марта, 15:40

Воробьев: в Подмосковье задействовано максимальное число техники для уборки снега

Губернатор региона отметил, что дорожники и коммунальщики работают круглосуточно

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Вся коммунальная техника задействована в уборке снега в Московской области. Об этом сообщил в понедельник в своем Telegram-канале губернатор региона Андрей Воробьев.

"Новую неделю начали с уже привычной темы - снега. На улице то ливень, то снегопад. Из-за перепада температур образовался гололед. Наши дорожники и коммунальщики работают круглосуточно. Вся техника задействована в работе. Прошу пешеходов и водителей быть аккуратными на дорогах", - написал губернатор.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил ТАСС, что жителям столичного региона не стоит рассчитывать на раннюю весну, март - это зимний месяц. Снег полностью растает лишь в начале апреля. Однако, по словам Вильфанда, солнце в марте будет радовать москвичей гораздо чаще. В 20 числах месяца световой день будет достигать 12 часов. 

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