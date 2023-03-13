Число проектов благоустройства в селах Ставрополья увеличат более чем втрое в 2023 году

Общий объем субсидии составит порядка 20 млн рублей

СТАВРОПОЛЬ, 13 марта. /ТАСС/. Власти Ставрополья направят дополнительное финансирование из краевого бюджета на проекты благоустройства по программе "Комплексное развитие сельских территорий" в 2023 году. Это позволит увеличить с 4 до 15 число проектов благоустройства при господдержке, сообщили журналистам в понедельник в краевом правительстве.

"В текущем году глава Ставрополья Владимир Владимиров принял решение о дополнительном финансировании мероприятий за счет средств краевого и местных бюджетов. Если раньше планировалось реализовать 4 проекта благоустройства в Буденновском, Кочубеевском, Левокумском и Новоселицком округах, то сегодня их число выросло до 15 в 12 округах", - говорится в сообщении краевого управления пресс-службы и информполитики губернатора и правительства края.

Общий объем субсидии составит порядка 20 млн рублей. Дополнительное финансирование позволит создать зоны отдыха и спортивные площадки в нескольких селах, в одном из муниципалитетов жители предпочли обустроить велосипедные дорожки и аллеи.

"Мы отмечаем постоянно растущий интерес жителей отдаленных поселений к благоустройству общественных пространств. Все работы должны быть завершены качественно и в срок - это главный ориентир для подрядных организаций", - приводятся в сообщении слова первого замминистра сельского хозяйства края Олега Юрченко.

Программа "Комплексное развитие сельских территория" действует на Ставрополье с 2020 года. Проект позволяет благоустраивать в селах общественные пространства, ремонтировать дороги, модернизировать социальные учреждения и так далее.