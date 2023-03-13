В Махачкале 21 марта откроется мультимедийная выставка "Герои спецоперации"

Выставка продлится с 21 марта до 15 апреля, посетить ее можно бесплатно

МАХАЧКАЛА, 13 марта. /ТАСС/. Мультимедийная выставка "Герои спецоперации" откроется 21 марта в Махачкале. Проект состоит из 20 графических новелл, сообщили в историческом парке "Россия - моя история" в понедельник.

"21 марта в историческом парке Махачкалы начнет работу мультимедийная выставка "Герои спецоперации". Проект состоит из 20 графических новелл, каждая из которых в иллюстрациях рассказывает истории настоящих героев СВО. Выставка не только знакомит с героями и подвигами, но и в доступной форме рассказывает о событиях современной истории", - говорится в сообщении.

Уточняется, что особое внимание на экспозиции будет уделено подвигу Героя России Нурмагомеда Гаджимагомедова, погибшего в ходе специальной военной операции.

"Выставка продлится с 21 марта до 15 апреля, посетить ее можно бесплатно", - добавили в историческом парке.