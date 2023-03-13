Фестиваль "Кухня без границ" впервые проводят в Кисловодске

До конца марта девять ресторанов, санаториев и кафе познакомят жителей и гостей курорта с разными кухнями народов Кавказа и их обычаями

ПЯТИГОРСК, 13 марта. /ТАСС/. Фестиваль национальной кухни "Кухня без границ", традиционно проводившийся на Дальнем Востоке, впервые проходит в Кисловодске. До конца марта девять ресторанов, санаториев и кафе познакомят жителей и гостей курорта с разными кухнями народов Кавказа и их обычаями, сообщила ТАСС в понедельник автор международного гастрономического проекта "Кухня без границ" Татьяна Аршинова.

"Фестиваль "Кухня без границ" проводится 10-й год, он раньше проводился на Дальнем Востоке и в Китае, в этом году впервые я его провожу в Кисловодске. В нем принимают участие девять ресторанов, санаториев и кафе. <…> Сегодня мероприятие откроется русской кухней", - рассказала Аршинова.

По ее словам, также пройдут дни осетинской, грузинской, дагестанской, кавказской, армянской, еврейской кухонь.

"Задача фестиваля - через кухню показать традиции и обычаи народов, которые проживают на Кавказе. Цель мероприятия - гармонизация межнациональных отношений. Для ресторанов участие полезно тем, что это привлечет новых клиентов, внимание, благодаря фестивалю могут появиться новые линейки продуктов. Люди, которые приходят на этноужины, они получают новые знания", - сказала собеседница агентства.

Она пояснила, что дегустация совмещается с познавательным отдыхом. "Благодаря моему авторскому сценарию каждый ресторан как участник конкурса, готовит в соответствии с определенными требованиями вечер: он должен быть познавательный, яркий, интересный, в том числе в гастрономическом плане. Так, должны подготовить фотозоны, викторины, будет познавательный интерактив", - добавила автор проекта.

Аршинова отметила, что по итогам конкурса 1 апреля жюри выберет лучшую презентацию национальной кухни, лучшего повара города, самую оригинальную фотозону, а также "открытие года". В будущем планируется провести подобный фестиваль и в других городах Кавминвод. Фестиваль "Кухня без границ" - лауреат Национальной премии в области событийного туризма Russian event awards.