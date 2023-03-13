Власти Литвы пригрозили ответственностью за открытый доступ к ресурсам российских СМИ

Прежде всего это касается телевизионных каналов, в отношении которых действуют санкции ЕС

ВИЛЬНЮС, 13 марта. /ТАСС/. Власти Литвы предупредили интернет-провайдеров страны об ответственности за то, что ими не перекрывается доступ к ресурсам российских СМИ. Прежде всего это касается телевизионных каналов, в отношении которых действуют санкции ЕС.

"Компании, обеспечивающие предоставление интернет-услуг, должны использовать все возможные средства для выполнения санкций ЕС", - говорится в распространенном в понедельник сообщении пресс-службы правительства балтийской республики.

Подведомственная Сейму (парламент) комиссия по радио и телевидению, осуществляющая контроль за работой радиостанций и телеканалов, обязала 8 марта за пять рабочих дней устранить возможность подключения в интернете к страницам российских ТВ-каналов.

Литовский регулятор еще в конце февраля 2022 года с формулировкой "в связи с пропагандой войны и подстрекательством к войне" на пять лет приостановил трансляцию каналов РБК и "Мир-24". Затем комиссия применила аналогичные санкции к шести российским и белорусским каналам. Санкциям подверглись "РТР Планета", "Россия-24", "Беларусь-24", "НТВ Мир" (каждый на пять лет), ПБК и TVCI (на три года).

В марте регулятор отключил от литовского эфира программы межгосударственной телерадиокомпании "Мир" и заблокировал более 50 сайтов, с помощью которых можно было смотреть ранее отключенные российские каналы. Кабельные сети также отключили в своих клиентских пакетах российские программы. Единственным вариантом просмотра оставалось подключение к российским каналам через интернет.