В Мурманской области открыли участок трассы "Кола"

Ограничения вводили из-за непогоды

МУРМАНСК, 13 марта. /ТАСС/. Федеральную трассу Р-21 "Кола" в Мурманской области открыли для движения транспорта после снегопада и ветра. Об этом в понедельник сообщили в региональном оперштабе.

"Движение по трассе Р-21 "Кола" открыто с 19:00 открыт для всех видов транспорта", - говорится в сообщении.

Днем 13 марта в Мурманской области была метель и сильный ветер в порывах 15-17 м/с, несколько участков трассы Р-21 "Кола" закрыли из-за непогоды. На региональных дорогах произошли несколько аварий, в их числе лобовое столкновение двух легковых автомобилей на трассе "Кола" с одним пострадавшим, а также ДТП по дороге в аэропорт Мурманска с двумя автомобилями и трактором, где никто не пострадал.

Из-за снегопада рейс из Москвы в Мурманск ушел на запасной аэродром в Санкт-Петербург, не приземлившись по решению пилота из-за метеоусловий. Ориентировочное время время прибытия в Мурманск - 22:45, сообщается на онлайн-табло аэропорта Мурманска.