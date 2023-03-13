Новочебоксарск в Чувашии и Худжанд в Таджикистане станут городами-побратимами

Подписание соглашения наметили на 24-25 июня

ТАСС, 13 марта. Власти Чувашии и Таджикистана запланировали подписание соглашения о побратимстве городов Новочебоксарска и Худжанд в июне. Об этом говорится в сообщении, распространенном в понедельник пресс-службой администрации главы региона.

"Рассмотрена возможность заключения соглашения о побратимстве между городами Новочебоксарск Чувашской Республики и Худжанд Республики Таджикистан. Подписание соглашения запланировано в рамках празднования Дня Чувашской Республики 24-25 июня", - отмечается в сообщении.

Глава Чувашии Олег Николаев поддержал идею о побратимстве городов. "Предложил бы пригласить более расширенную делегацию из Таджикистана для того, чтобы она смогла посетить конкретные мероприятия, предприятия и изучила наши возможности, чтобы дальше использовать это в реализации совместных проектов", - приводятся слова Николаева в сообщении.

Представители Чувашии посетили Таджикистан в составе официальной делегации правительства России 1-4 марта. По итогам поездки достигнута договоренность о проведении в режиме онлайн бизнес-миссии кластера легкой промышленности Чувашии с таджикскими предприятиями, обмен информацией о предприятиях и выпускаемой продукции регионов. Кроме того, представители иранской компании в Таджикистане Asia Lift Group планируют посетить Чувашию для изучения возможности открытия производства лифтового оборудования. Делегация Таджикистана также приглашена на VII Международную выставку "Релавэкспо-2023", которая состоится 18-21 апреля в Чебоксарах.

Во время рабочей поездки был презентован электротехнический потенциал Чувашии. Представители компании "Кейсистем" представили проект по цифровой трансформации системы планирования бюджета Таджикистана. Обсуждались также вопросы участия Чувашии в Российско-таджикском деловом совете.