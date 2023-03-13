Памятники на севере Петербурга получат новую подсветку к 80-летию снятия блокады

По словам главы города Александра Беглова, в 2023 году новое освещение получат еще 16 крупных объектов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 марта. /ТАСС/. Правительство Санкт-Петербурга в рамках подготовки к 80-летию полного снятия блокады Ленинграда, которое будет отмечаться 27 января 2024 года, заключило контракт на модернизацию освещения архитектурного ансамбля сквера Блокадников в северной части города. Об этом сообщил губернатор Александр Беглов в понедельник в эфире "Радио России".

"Продолжаем готовиться к 80-й годовщине полного снятия блокады Ленинграда. Заключили контракт на модернизацию освещения в сквере Блокадников, планируем завершить ее до конца октября. Новая подсветка преобразит вид сквера и подчеркнет историческую значимость архитектурно-исторического ансамбля, в который входят сквер Блокадников, проспект Непокоренных и площадь Мужества", - сказал Беглов.

Также губернатор добавил, что в 2023 году новое освещение за счет городского бюджета получат 16 крупных объектов.

Сквер Блокадников получил такое название в 2010 году, но начал формироваться еще в 1980-х годах в той части города, где во время блокады были жилые кварталы. Сквер располагается возле площади Мужества на пересечении проспекта Мориса Тореза и Политехнической улицы. В этом районе сразу несколько объектов и топонимов связаны с памятью о героической обороне Ленинграда. От площади Мужества начинается проспект Непокоренных, который идет вдоль Пискаревского мемориального кладбища.

В память о блокадных днях в центре площади Мужества установлено артиллерийское орудие и четырехметровая бронзовая композиция "Мужеству Ленинградцев" работы петербургского скульптора Евгения Ротанова.

Блокада Ленинграда длилась 872 дня - с 8 сентября 1941 года до 27 января 1944 года, но все это время жизнь в городе не останавливалась, работали предприятия, школы, учреждения культуры. День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады ежегодно отмечается в Санкт-Петербурге как День Ленинградской Победы.