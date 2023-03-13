В Сирию за сутки прибыли два самолета с гуманитарным грузом

Заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олег Гуринов сообщил, что один из них приземлился на авиабазе Хмеймим

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Два самолета с гуманитарным грузом для пострадавших в результате землетрясения прибыли в Сирию за минувшие сутки, один из них приземлился на российской авиабазе Хмеймим. Об этом сообщил в понедельник заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олег Гуринов.

"По линии международного сотрудничества продолжается поступление гуманитарной помощи из других стран. За минувшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику прибыло два самолета с гуманитарным грузом, в том числе один - на российскую авиабазу Хмеймим", - сказал он.

По словам контр-адмирала, российские военные продолжают оказывать помощь населению, пострадавшему в результате землетрясения. "В городе Латакия и населенном пункте Скальбия провинции Хама проведены две гуманитарные акции, в ходе которых нуждающимся жителям переданы продовольствие и продукты первой необходимости. Всего с 7 февраля проведено 140 гуманитарных акций", - уточнил Гуринов.

Он также отметил, что в полевом госпитале, развернутом в Алеппо, специалисты медицинского отряда Вооруженных сил Белоруссии совместно с российскими медицинскими работниками продолжают оказывать необходимую медицинскую помощь сирийцам, пострадавшим от землетрясения. С 17 февраля помощь получили 3 146 человек, в том числе 43 за сутки.

"В многопрофильном мобильном госпитале Министерства здравоохранения Российской Федерации, развернутом с участием военнослужащих российской группировки войск в САР, за сутки помощь получили 203 человека, всего с начала работы - 423 человека", - уточнил контр-адмирал.