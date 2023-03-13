Губернатор Новгородской области предложил запретить разведение бойцовских собак дома

К разработке законопроекта, в котором выделят опасные породы собак, планируют привлечь общественников и специалистов

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 13 марта. /ТАСС/. Губернатор Новгородской области Андрей Никитин предложил разработать законопроект, запрещающий разведение бойцовских собак в домашних условиях. Об этом глава региона заявил во время прямого эфира с главой Парфинского района Александром Залогиным в социальной сети "ВКонтакте".

"У нас принято много разных мер, связанных с гуманным обращением с животными, гуманным отловом бродячих животных. Все это, конечно, хорошо. Но в то же время очевидно всем, и мне как родителю тоже, что есть породы собак, которые содержать дома можно только в единственном экземпляре. А не три, как было в этом случае. Здесь, по сути, был нелегальный питомник. Я считаю - обязательно с этим выйду к коллегам в областной думе, - [что нужно] подготовить законопроект, внести его на федеральный уровень, о том, чтобы питомники по разведению таких собак было запрещено делать в домашних условиях", - сказал Никитин.

К разработке законопроекта планируют привлечь общественников и специалистов, эксперты должны выделить опасные породы собак.

Как ранее сообщал региональный следком, в конце февраля в поселке Парфино Новгородской области три питбуля искусали семилетнего ребенка, после чего он умер. По данному факту возбудили уголовное дело. По предварительным данным, мальчик находился в гостях своего друга, взрослых дома не было, в доме находились три собаки породы американский питбуль. В какой-то момент собаки набросились на ребенка. Второй мальчик пытался остановить собак, но безуспешно. После чего он побежал к соседке, которая вызвала скорую помощь и убрала собак. От полученных повреждений ребенок умер.