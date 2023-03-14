13 марта, 21:42

Playboy возобновил выпуск электронной версии журнала

Playboy возобновил выпуск электронной версии журнала
© AP Photo/ Abdullah Azam

В отличие от OnlyFans платформа Playboy для создателей контента не разрешает размещать порнографические материалы

НЬЮ-ЙОРК, 14 марта. /ТАСС/. Американский журнал Playboy возобновил выпуск своей электронной версии для недавно запущенной платформы, которая позволяет некоторым авторам публиковать контент и взимать ежемесячную плату аналогично сервису OnlyFans. Об этом в понедельник сообщил журнал Variety.

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По его данным, компания прекратила печатное издание журнала в марте 2020 года. Поначалу возрожденный журнал Playboy не будет издаваться в бумажном формате, но в скором времени может появиться печатная версия.

В отличие от OnlyFans платформа Playboy для создателей контента не разрешает размещать порнографические материалы, сообщает Variety. Она была запущена в середине сентября 2022 года. 

Теги:
США
© Информационное агентство ТАСС
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