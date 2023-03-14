Во Франции грабитель музеев получил почти три года тюрьмы

В общей сложности Стефан Брайтвизер украл 249 картин

ПАРИЖ, 14 марта. /ТАСС/. Суд во Франции приговорил к двум годам и десяти месяцам тюремного заключения Стефана Брайтвизера за кражу произведений искусства из музеев Эльзаса (восток Франции) и Лотарингии (северо-восток страны). Об этом в понедельник сообщило агентство France-Presse.

По его данным, речь идет о нескольких эпизодах, произошедших с 2014 по 2019 год.

Что именно и откуда украл Брайтвизер, не уточняется, однако радиостанция France Bleu отмечает, что жалобу на грабителя, ставшую поводом для возбуждения уголовного дела, подал один из его покупателей в 2016 году, который обнаружил, что приобретенное им пресс-папье украдено из музея хрусталя в Сен-Луи-ле-Бич (северо-восток Франции).

Брайтвизер стал известен в начале 2000-х годов, когда признался в краже произведений искусства из музеев и замков Австрии, Дании, Франции, Швейцарии и других стран Европы. В общей сложности он украл 249 картин.

После его ареста мать грабителя выбросила сотни украденных и хранившихся в его доме произведений в Рейн, в том числе полотна Лукаса Кранаха Старшего (1472-1553) и Питера Брейгеля (1525-1569). Некоторые шедевры удалось спасти.

Впервые Брайтвизер был задержан в Швейцарии в 2001 году и приговорен в этой стране к четырем годам тюрьмы. Затем французская юстиция осудила его еще на три года. В 2013 году суд в Страсбурге приговорил его к трем годам за кражу статуэток и картин. Сам грабитель, как отмечает France-Presse, утверждает, что "крал произведения из музеев из страсти к искусству".