В семи районах Хабаровского края из-за циклона ввели режим повышенной готовности

В регионе ожидается усиление ветра до 20-25 м/с

ХАБАРОВСК, 14 марта. /ТАСС/. Власти в Хабаровском крае ввели режим повышенной готовности в семи районах из-за сильного циклона со снегом и ветром. Об этом сообщается на сайте регионального правительства во вторник.

"Сразу в семи районах местные власти ввели режим повышенной готовности: в Ульчском, Советско-Гаванском, имени Лазо, Вяземском, Нанайском, Бикинском и Тугуро-Чумиканском. Он поможет оперативно устранять возникающие проблемы", - говорится в сообщении.

Хабаровский край находится под влиянием снежного циклона. В Хабаровске за несколько дней снегопадов, которые принесли нынешний циклон и менее интенсивный предыдущий, выпало больше месячной нормы осадков. В городе расчищают улицы, отмечаются пробки. В настоящее время осадков нет. Снег, местами сильный, прошел по всей территории Хабаровского края. Ожидается усиление ветра до 20-25 м/с.

По информации дежурно-диспетчерской службы правительства края, накануне фиксировались нарушения электроснабжения в пяти поселениях Нанайского района - это Дубовый Мыс, Гасси, Дада, Даерга и Найхин. Из-за налипания снега произошло замыкание высоковольтной линии. В течение дня эту аварию устранили.

В крае для автобусов и большегрузов закрытыми остаются некоторые дороги, на ряде трасс выставлены группы спасателей, которые помогают водителям преодолеть сложные участки пути. На уборке в районах работает 55 единиц спецтехники, использовано 257 куб. м песко-соляной смеси. На сайте ГУ МЧС России по региону сообщается, что сняты ограничения для движения с дорог Хабаровск - Владивосток, Комсомольск-на-Амуре - поселок Солнечный с подъездом к поселку Горный, Советская Гавань - Ванино.

В регионе частично нарушено авиасообщение, закрыты три аэропорта.