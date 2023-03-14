В наливные водохранилища по Северо-Крымскому каналу подадут около 100 млн куб. м воды

По словам заместителя полномочного представителя президента РФ в ЮФО Кирилла Степанова, наполняемость основных водохранилищ полуострова составляет от 60% до 90%

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 марта. /ТАСС/. Объем подачи воды в наливные водохранилища Северо-Крымского канала планируется сохранить на уровне 2022 года, когда было подано около 105 млн куб. м воды. Такое мнение высказал ТАСС заместитель полномочного представителя президента РФ в Южном федеральном округе Кирилл Степанов.

"В текущем году с целью решения задач по обеспечению гарантированного водоснабжения населения восточной части Крыма планируется в наливные водохранилища системы Северо-Крымского канала подать около 100 млн куб. м воды", - сказал Степанов.

Он добавил, что в прошлом году по Северо-Крымскому каналу в наливные водохранилища Восточного Крыма подано около 105 млн куб. м воды, что в 2,9 раза больше, чем 2021 году. При этом сейчас наполняемость основных водохранилищ полуострова составляет от 60% до 90%.

Влияние на сельское хозяйство

Степанов отметил, что сельское хозяйство полуострова получило импульс для динамичного развития после того, как в Северо-Крымский канал вновь начала поступать вода. Это позволило возобновить посев влагозависимых культур - риса, кукурузы, сои.

"В 2022 г. площадь полива сельскохозяйственных культур составила 28,3 тыс. га орошаемых земель, что на 7,1 тыс. га больше показателя 2021 года. Посеяно и затоплено риса на площади 725 га. Объем водоподачи на полив составил 113,4 млн куб. м, из них на рис - 38,7 млн куб. м или 34%", - сказал Степанов.

Это позволило в прошлом году собрать урожай риса около 6 тыс. тонн, со средней урожайностью 82 ц с га. При этом ассортимент аграриев пополнился закупленными в кубанском институте риса сортами "Патриот" и "Исток". В этом году посевные площади риса составят 4,5 тыс. га.