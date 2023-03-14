В Приморье выявили наиболее пожароопасные участки лесов

Результаты получили на основе анализа данных за последние 10 лет

ВЛАДИВОСТОК, 14 марта. /ТАСС/. Специалисты Министерства лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Приморья проанализировали карту лесных пожаров в регионе за последние 10 лет и выявили наиболее часто горящие участки лесов. Об этом во вторник в эфире Центра управления регионом рассказал замминистра Евгений Чувасов.

"Нами были оцифрованы лесные и природные пожары за промежуток в 10 лет. На снимках довольно четко видны контуры лесного пожара, каждый пожар был оконтурен, таких контуров получилось 38 тысяч. Мы их друг на друга наложили и прозонировали территорию по частоте природных пожаров. Были выявлены территории, которые за 10 лет прогорали все 10 раз", - рассказал Чувасов.

Он добавил, что на основании этих данных были выявлены зоны наибольшего риска, что позволяет проводить противопожарное обустройство и создавать минерализованные полосы с максимальной эффективностью. Власти как проводят такое обустройство сами, так и побуждают к этому фермеров, чьи земли прилегают к наиболее горящим участкам лесов.

По данным за прошлый год, всего на территории края было зарегистрировано 928 лесных и природных пожаров на общей площади около 95,5 тысячи гектаров. Из них на землях лесного фонда произошло 530 лесных пожаров площадью 61,3 тысячи гектаров.