На молодежном фестивале в Якутске организуют сбор вещей для участников СВО

Также можно будет написать "Письмо солдату"

ЯКУТСК, 14 марта. /ТАСС/. Сбор гуманитарной помощи военнослужащим, находящимся в зоне специальной военной операции (СВО), организуют в Якутске в ходе ежегодного молодежного фестиваля "Муус устар". Об этом сообщается во вторник на сайте регионального правительства.

"Во время фестиваля на втором этаже центра спортивной подготовки "Триумф" также будут организованы площадки добровольческих движений - "Волонтеры-медики", "Волонтеры Победы" и "Волонтеры культуры". <…> Там же можно будет написать "Письмо солдату", сдать гуманитарную помощь военнослужащим, которые сейчас находятся в зоне специальной военной операции", - говорится в сообщении.

Уточняется, что желательно принести вещи, которые не имеют срока годности, это может быть одежда первой необходимости - носки, шапки, майки.

Молодежный фестиваль "Муус устар" (в переводе с якутского - "ледоход") пройдет в республике в третий раз. В начале марта стартовал отборочный этап по различным направлениям фестиваля, финал запланирован на 24-25 марта в спорткомплексе "Триумф".

​​​​​Фестиваль проводится региональным правительством совместно с компанией "Эльгауголь" с 2021 года. В 2023 году он проходит под эгидой Года педагога и наставника в России и Года труда в Якутии. Всего в программе свыше 10 направлений: "Спорт", "Кинематография и мультипликация", "Digital и IT", "Киберспорт", "Журналистика и блогинг", "Танцевальный квартал" и "Музыка Якутии", "Старт к успеху", "Молодой бизнес", "Молодой педагог", "Добровольчество", "Дипломатия" и "ESG". В 2023 году в рамках фестиваля впервые будут вручать региональнаую премию "Доброволец Якутии".