14 марта, 04:03

Военно-Грузинскую дорогу закрыли для всех видов транспорта

Ограничение будет действовать до особого распоряжения

ТАСС, 14 марта. Движение по Военно-Грузинской дороге закрыто для всех видов транспорта. Это связано с ухудшением погоды, сообщили во вторник в пресс-службе ГУ МЧС России по Республике Северная Осетия - Алания.

"В связи с ухудшением погодных условий на территории Грузии, невозможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств, а также с учетом рекомендаций пограничной полиции Грузии запрещено движение для всех видов автотранспортных средств на участке город Владикавказ - населенный пункт Ларс в направлении на выезд из Российской Федерации с 01:30 14 марта 2023 года до особого распоряжения", - рассказали в ведомстве. 

Теги:
ГрузияРоссияСеверная Осетия
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