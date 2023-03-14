В Югре число закрытых из-за ОРВИ и гриппа школьных классов за неделю выросло в 3,7 раза

На дистанционное обучение перешли 222 класса

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 14 марта. /ТАСС/. Ученики 222 классов в 27 школах Ханты-Мансийского автономного округа ушли на дистанционное обучение из-за ОРВИ и гриппа, это в 3,7 раза больше, чем неделей ранее. Также на дистант переведены ученики всех школ в Нефтеюганском районе, сообщили в управлении Роспотребнадзора по региону.

"На десятой неделе в связи с заболеваемостью гриппом, ОРВИ и COVID-19 приостановлен очный формат образовательного процесса в Нефтеюганском районе во всех школах, в 222 классах в 27 школах в 7 муниципальных образованиях", - сказано в сообщении.

Также закрыли два дошкольных учреждения в Ханты-Мансийском и Березовском районах, 23 группы в 17 детских садах в 11 муниципалитетах. В регионе за неделю с 6 по 12 марта зарегистрировано 87,6 случая ОРВИ и гриппа на 10 тыс. населения, что ниже уровня предыдущей недели на 18,5%, а также ниже эпидемического порога на 8,4%.

По данным ведомства, неделей ранее в регионе из-за ОРВИ и гриппа на дистанционное обучение перевели учеников 60 классов в 22 школах 9 муниципальных образований, а также 1-8-е классы в школах в Нефтеюганске. Также закрыли одно дошкольное учреждение в Ханты-Мансийском районе, 23 группы в 15 детских садах.