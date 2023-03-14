"Единая Россия" в весеннюю сессию внесет в ГД законопроект о регулировании онлайн-подписок

Как сообщили в партии, документ учитывает позицию и потребителей, и бизнеса

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Законопроект, обязывающий онлайн-сервисы заранее предупреждать пользователей о списании денег за подписку на них, внесут в Госдуму в весеннюю сессию. Об этом во вторник сообщила пресс-служба партии "Единая Россия".

"Единая Россия" защитит пользователей платных сервисов онлайн-подписок. Законопроект о регулировании в этой сфере внесут в весеннюю сессию. Документ поддержал экспертный совет "Единой России", - говорится в сообщении.

Как уточнил автор инициативы, член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин, законопроект учитывает позицию и потребителей, и бизнеса. "Представители Роспотребнадзора, Центробанка и обществ по защите прав потребителей также выступили в его поддержку", - добавил он.

"Будет закреплено, что сервисы должны за сутки предупреждать клиентов о списании средств за подписку. В этом уведомлении мы предлагаем размещать ссылку на правила пользования подпиской, где четко должен быть прописан порядок [ее] отмены", - сказал депутат, слова которого приводит пресс-служба. По словам Немкина, многие люди оформляют тестовый доступ к услугам в интернете, а потом теряют средства, когда бесплатный период заканчивается и деньги списываются без предупреждения. "Мы хотим исправить эту ситуацию", - добавил он.

Парламентарий отметил, что с просьбами о регулировании платных подписок обращались сами пользователи. По его словам, партпроект единороссов "Цифровая Россия" совместно с Центром стратегических разработок и АНО "Диалог" провел исследование в сфере платных онлайн-сервисов и выяснил, что почти четверть жителей России (24%) имеют опыт пользования платными онлайн-сервисами, 13% являются активными пользователями таких продуктов. "При этом 66% из них хотя бы раз забывали о действующей у них платной подписке, а отменить платную подписку во время действия пробного периода когда-либо забывали 63% по России в целом и 66% по Москве", - пояснил Немкин. Таким образом, как подчеркнул депутат, высокий процент граждан, сталкивающихся с подобными трудностями, свидетельствует о распространенности проблемы "подписочных ловушек", когда компании прибегают к непрозрачным методам удержания аудитории.

"Решить эту проблему, а также связанные с ней вопросы о подписочных практиках компаний и об уровне защищенности потребителей и призван подготовленный законопроект", - заключил Немкин.