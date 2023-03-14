14 марта, 06:59

ГИБДД Москвы призвала водителей и пешеходов к осторожности на дороге из-за погоды

Согласно данным Гидрометцентра России, 14 марта в столице ожидаются облачная погода, небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, гололедица и до плюс пяти градусов

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Столичная Госавтоинспекция призвала водителей и пешеходов к осторожности и большей внимательности на дорогах из-за ожидающихся во вторник неблагоприятных погодных условий в виде мокрого снега с дождем.

"Водителям рекомендуем выбирать безопасный скоростной режим и дистанцию, избегать резких перестроений и маневров, пешеходам - переходить дорогу только в установленных местах и обеспечить свою видимость на дорогах", - говорится в сообщении ГИБДД Москвы.

По данным Гидрометцентра России, в Москве во вторник ожидаются облачная погода, небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, гололедица и до плюс пяти градусов. Столичное ГУ МЧС России распространило в связи с этим экстренное предупреждение. 

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© Информационное агентство ТАСС
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