ГИБДД Москвы призвала водителей и пешеходов к осторожности на дороге из-за погоды

Согласно данным Гидрометцентра России, 14 марта в столице ожидаются облачная погода, небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, гололедица и до плюс пяти градусов

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Столичная Госавтоинспекция призвала водителей и пешеходов к осторожности и большей внимательности на дорогах из-за ожидающихся во вторник неблагоприятных погодных условий в виде мокрого снега с дождем.

"Водителям рекомендуем выбирать безопасный скоростной режим и дистанцию, избегать резких перестроений и маневров, пешеходам - переходить дорогу только в установленных местах и обеспечить свою видимость на дорогах", - говорится в сообщении ГИБДД Москвы.

По данным Гидрометцентра России, в Москве во вторник ожидаются облачная погода, небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, гололедица и до плюс пяти градусов. Столичное ГУ МЧС России распространило в связи с этим экстренное предупреждение.