В Приамурье более 6 тыс. человек впервые получат мобильную связь и доступ к интернету

Интернет появится до конца года в селах и поселках Белогорского, Завитинского, Ивановского, Тындинского, Шимановского и Серышевского муниципальных округов, а также Свободненского, Магдагачинского и Зейского районов

БЛАГОВЕЩЕНСК, 14 марта. /ТАСС/. Более 6 тыс. жителей Приамурья получат доступ к интернету и мобильной связи до конца 2023 года. Об этом сообщается во вторник на региональном сайте правительства.

"В этом году мобильную связь и доступ к интернету впервые получат более 6 тыс. амурчан. Такая возможность до конца года появится у жителей 23 населенных пунктов, где ранее не было ни мобильной связи, ни интернета", - говорится в сообщении.

Интернет проведут в села и поселки Белогорского, Завитинского, Ивановского, Тындинского, Шимановского и Серышевского муниципальных округов, а также Свободненского, Магдагачинского и Зейского районов. Кроме того, в 12 муниципалитетах Приамурья в 2023 году построят базовые станции связи по федеральной программе Минцифры РФ. Их возводят в населенных пунктах, где проживают от 100 до 500 человек и нет мобильной связи и интернета.

Также планируется провести связь и интернет в двух населенных пунктах Свободненского и Тындинского районов с численностью населения от 250 до 500 человек. Услугами смогут воспользоваться более 1 тыс. амурчан. Работа будет проводиться в рамках региональной программы. На создание инфраструктуры связи в отдаленных населенных пунктах из областного бюджета операторы связи получат субсидии, на которые выделено 3,7 млн рублей.