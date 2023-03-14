В ЛНР создали 28 городских и муниципальных округов

Депутат регионального парламента Александр Криеренко отметил, что закон позволит подготовить почву для дальнейшего регулирования процедуры проведения выборов

ЛУГАНСК, 14 марта. /ТАСС/. Депутаты Народного совета (парламента) Луганской Народной Республики (ЛНР) приняли законы об административно-территориальном устройстве ЛНР и образовании в регионе городских и муниципальных округов. Об этом сообщил депутат регионального парламента Александр Криеренко.

По его словам, первый закон устанавливает города республиканского значения и районы в качестве видов административно-территориальных единиц ЛНР.

"Настоящий [второй] закон определяет образование 11 городских округов и семнадцати муниципальных округов на территории Луганской Народной Республики и устанавливает их границы в пределах административно-территориальных единиц, входящих в их состав", - сказал Криеренко, комментируя закон "Об образовании на территории Луганской Народной Республики городских округов и муниципальных округов, установлении их границ". Слова депутата приведены на официальном сайте парламента.

Как уточнил Криеренко, данный закон "позволит подготовить почву для дальнейшего законодательного регулирования процедуры проведения выборов".

Единый день голосования в 2023 году пройдет в России 10 сентября. Впервые в нем примут участие ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области. Ранее член Центризбиркома России Константин Мазуревский сообщал, что в ДНР и ЛНР пройдут выборы в народные советы республик.