В Госсовете предложили упростить процедуру установления инвалидности участникам СВО

Как отметил глава комиссии Госсовета, также необходимо подумать над тем, как бойцы после серьезных ранений будут возвращаться в свои дома и квартиры

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 14 марта. /ТАСС/. Процедуру установления инвалидности и возможность быстрого получения современных функциональных технических средств реабилитации необходимо ускорить и упростить для участников специальной военной операции (СВО). Об этом заявил во вторник на заседании комиссии Госсовета по социальной политике губернатор Новгородской области Андрей Никитин, который возглавляет комиссию.

"Нам необходимо создать в регионах систему персонального сопровождения ветеранов и их семей. Нужны социальные координаторы - кураторы семей. Они будут определять потребности, которые могут возникнуть не только по мерам поддержки, но и в медицине, трудоустройстве, реабилитации и так далее <…> Появится необходимость в реабилитации и протезировании. Поэтому важно ускорить и упростить процедуру установления инвалидности и [ввести] возможность быстрого получения современных функциональных технических средств реабилитации. И конечно, необходим будет экспертный совет для подбора оптимального решения при том или ином виде инвалидности", - сказал Никитин.

По его словам, комиссия направила запросы во все регионы, чтобы уточнить информацию по предприятиям, которые выпускают продукцию для реабилитации инвалидов или перешли на линейку импортозамещения. "Эту информацию мы актуализируем, чтобы создать реестр для привлечения ключевых предприятий к экспертной работе в нашей комиссии", - добавил он.

Также глава комиссии Госсовета отметил, что необходимо подумать над тем, как бойцы после серьезных ранений будут возвращаться в свои дома и квартиры, для этого потребуется адаптация помещений в зависимости от того, какие функции у них будут нарушены. По словам Никитина, эти вопросы тоже надо будет решать персонально, чтобы каждый ветеран продолжал активную жизнь.

"Возможно, нам нужно подумать над расширением уже существующей программы "Доступная среда", в которой предусмотрена адаптация социальных объектов", - добавил он.

В послании Федеральному собранию 21 февраля президент России Владимир Путин предложил создать специальный госфонд, который займется оказанием помощи семьям погибших бойцов СВО и ветеранам спецоперации. Он отметил, что структуры государственного фонда по поддержке ветеранов специальной военной операции должны заработать во всех регионах уже в этом году.