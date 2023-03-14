Замок Хайклер приостановил проведение свадебных церемоний из-за нехватки работников

Великобритания столкнулась с рекордной нехваткой рабочей силы после Brexit

ЛОНДОН, 14 марта. /ТАСС/. Владельцы замка Хайклер на юге Англии, где снимался сериал "Аббатство Даунтон", приостановили проведение свадебных церемоний из-за недостатка сотрудников вследствие выхода Великобритании из Евросоюза (Brexit).

"Из-за Brexit мы не можем организовывать столь же масштабные торжества, как раньше", - приводит во вторник слова владелицы замка графини Фионы Карнарвон агентство Reuters. "Когда мы обращаемся в агентства по найму в попытке найти сотрудников, их там не оказывается", - сказала она. Однажды из требовавшихся 10 человек нашли лишь троих, добавила графиня.

Сериал "Аббатство Даунтон" получил 3 награды "Золотой глобус" и 15 премий Emmy, а в 2011 году вошел в Книгу рекордов Гиннесса за высшую оценку критиков.

Великобритания сталкивается с рекордной нехваткой рабочей силы после выхода 1 февраля 2020 из ЕС и упразднения режима свободного передвижения рабочей силы с государствами Европы. Согласно результатам совместного исследования аналитических центров UK in a Changing Europe ("Великобритания в меняющейся Европе") и Centre for European Reform ("Центр европейской реформы"), в июне 2022 года Британия недосчиталась порядка 330 тыс. работников, что эквивалентно 1% трудоспособного населения страны. Особенно сильно это повлияло на секторы логистики, строительства и гостиничного бизнеса.