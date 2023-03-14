СК проверит отказ "Победы" пустить инвалида в самолет из-за аккумулятора его коляски

Инцидент произошел в аэропорту Шереметьево

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Следователи СК проводят проверку после отказа сотрудников авиакомпании "Победа" пустить пассажира с инвалидностью в самолет из-за аккумулятора его коляски, сообщает Западное межрегиональное следственное управление в Telegram-канале.

Ранее инвалид, которого в аэропорту Шереметьево сотрудники "Победы" не пустили в самолет из-за аккумулятора его коляски, обратился в прокуратуру. Об инциденте также написал ряд СМИ.

"Следователем Московского следственного отдела на воздушном и водном транспорте организован комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - сообщили в СК.