14 марта, 11:01

СК проверит отказ "Победы" пустить инвалида в самолет из-за аккумулятора его коляски

Инцидент произошел в аэропорту Шереметьево

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Следователи СК проводят проверку после отказа сотрудников авиакомпании "Победа" пустить пассажира с инвалидностью в самолет из-за аккумулятора его коляски, сообщает Западное межрегиональное следственное управление в Telegram-канале.

Ранее инвалид, которого в аэропорту Шереметьево сотрудники "Победы" не пустили в самолет из-за аккумулятора его коляски, обратился в прокуратуру. Об инциденте также написал ряд СМИ.

"Следователем Московского следственного отдела на воздушном и водном транспорте организован комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - сообщили в СК. 

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