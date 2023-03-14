В Югре Донецкий театр и Няганский ТЮЗ представят совместную постановку об СВО к 9 Мая

Планируется также провести трансляцию постановки на платформе "PRO.Культура.РФ" и телемост между зрителями из Макеевки и Нягани

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 14 марта. /ТАСС/. Концертную программу, посвященную событиям специальной военной операции (СВО) и Великой Отечественной войны, представят в Югре ко Дню Победы. Мероприятие станет первым совместным проектом Донецкого республиканского академического молодежного театра (Макеевка, ДНР) и Няганского театра юного зрителя. Об этом сообщила ТАСС руководитель литературно-драматургической части Няганского ТЮЗа Нинель Махмурян во вторник.

"Два театра - Донецкий республиканский академический молодежный и Няганский театр юного зрителя в мае 2023 года ко Дню Победы покажут первую совместную концертную программу "Спасибо, я живу". В ходе нее зрителям представят истории из жизни реальных людей - родственников сотрудников театров, прошедших Великую Отечественную войну, и героев современности - участников СВО. Это будет уникальная, интересная постановка, первая подобная в регионе", - сказала собеседница агентства.

По ее словам, в ходе программы в том числе представят пластические зарисовки, песни военных лет, современные стихотворения и песни на стихи жителей Макеевки, сотрудников Донецкого РАМТа. Совместную постановку покажут на сцене ТЮЗа в Нягани. "Концертная программа также перенесет зрителя в далекие 1940-е годы. Песни военных лет будут перемежаться с воспоминаниями о людях, прошедших войну на передовой и в тылу, а пластические зарисовки и видеопроекция дополнят картину. Это дань памяти героям, которые воевали или трудились в тылу, вернулись и продолжили восстанавливать мирную жизнь или пали на полях сражений", - уточнила она.

В свою очередь представитель Донецкого республиканского академического молодежного театра Татьяна Фарисей уточнила ТАСС, что планируется провести трансляцию концертной программы на платформе "PRO.Культура.РФ" и телемост между двумя городами. "В один из дней показа планируется творческая встреча - телемост между зрителями из Макеевки и Нягани. Трансляции пройдут в группах театров в социальной сети "ВКонтакте", - пояснила она.

Фарисей добавила, что отдел культуры администрации города Макеевка поддержал проект и предложил учащимся художественной школы принять участие в разработке эскизов будущих открыток, рассказывающих о городах участниках проекта - Макеевка и Нягань.

В мае 2022 года Югра и Макеевка заключили соглашение о сотрудничестве.