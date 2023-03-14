Это позволит самостоятельно формировать туры, более системно выстраивать туристическую деятельность

КАЛИНИНГРАД, 14 марта. /ТАСС/. Музей Мирового океана в Калининграде получил статус туроператора, дающий право осуществлять операторскую деятельность в сфере внутреннего туризма, сообщила пресс-служба музея.

"Музей Мирового океана стал первым и единственным на сегодня музеем в регионе, получившим статус туроператора, который официально закреплен соответствующим приказом Минэкономразвития России, опубликованном 13 марта 2023 года. Это позволит музею самостоятельно формировать туры, более системно выстраивать туристическую деятельность, развивать собственные турпродукты и сотрудничество с другими туристическими компаниями", - сказали ТАСС в музее.

Музей Мирового океана, отмечают в его дирекции, как туроператор обладает уникальными возможностями: он располагает популярными объектами показа, профессиональными экскурсоводами и гидами-переводчиками, транспортом и даже средствами размещения туристов в виде гостевых кают на легендарном научно-исследовательском судне "Витязь" - плавучем музейном экспонате.

"Получив статус туроператора, мы намерены развивать нашу уникальность, планируем разработать и предложить гостям туристические программы, в том числе в партнерстве с другими федеральными музеями под эгидой Министерства культуры России", - подчеркнул заместитель генерального директора музея-заповедника "Музей Мирового океана" Денис Миронюк. Отдельным направлением этой работы может стать формирование турпродуктов в сотрудничестве с Русским географическим обществом (РГО), поскольку музей является базой регионального отделения РГО.

Уже в ближайшей перспективе Музей Мирового океана в качестве туроператора готов предложить туристам поистине уникальный маршрут, связывающий калининградскую музейную набережную исторического флота с Санкт-Петербургом, где на Неве ошвартован ледокол "Красин" - филиал Музея Мирового океана.

Об этом и многом другом музей расскажет в рамках своего участия на объединенном стенде Калининградской области в Международной выставке туризма и индустрии гостеприимства MITT 2023, которая пройдет с 16 по 18 марта в Москве, заметили в музее.

О музее

Музей Мирового океана - единственный в стране комплексный морской музей - организован решением правительства РСФСР в 1990 году. Сейчас в музейный комплекс входят 19 объектов. На Набережной исторического флота на реке Преголе в центре Калининграда ошвартованы самое крупное в мире научно-исследовательское судно-музей "Витязь", единственная в стране подводная лодка-музей 641-го проекта на плаву "Б-413"; единственное в мире судно космической связи с музейной экспозицией "Космонавт Виктор Пацаев" и другие уникальные суда. На берегу расположен Главный корпус музея с аквариумами и экспозицией "Глубина". В возрожденных объектах культурного наследия - исторических Королевских и Фридрихсбургских воротах - музей рассказывает о связи территории самого западного региона страны с Россией в разные эпохи. Новая доминанта музея - комплекс "Планета океан". Здание представляет вид планеты Земля из космоса и выполнено в форме шара, открыть комплекс планируется в 2024 году.

Музей Мирового океана пользуется большой популярностью у туристов, в 2022 году его посетили 1 млн 300 тыс. человек. В начале 2023 года музей вошел в десятку самых посещаемых в стране. Ежегодно в музее открываются около 140 выставок и проводятся более 150 различных познавательных мероприятий и праздников.