ЦВО подготовил 35 эвакуационных и взрывных команд для борьбы с паводками

Специалисты из состава инженерно-саперных подразделений проведут в округе инженерную разведку русел рек, замерят толщину ледового покрытия, а также рассчитают количество взрывчатого вещества, необходимого для подрыва льда

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 марта. /ТАСС/. Центральный военный округ (ЦВО) подготовил 35 взрывных и эвакуационно-спасательных команд для борьбы с весенними паводками в регионах его дислокации. Команды сформированы из состава инженерно-саперных подразделений, сообщила пресс-служба округа.

"35 взрывных и эвакуационно-спасательных команд из состава инженерно-саперных подразделений подготовлено в Центральном военном округе для борьбы с весенним половодьем в регионах дислокации военного округа. Взрывные и эвакуационно-спасательные группы реализуют комплекс мероприятий по защите населенных пунктов от ледохода и подтоплений в период сезонного таяния льдов", - говорится в сообщении.

Специалисты проведут инженерную разведку русел рек, замерят толщину ледового покрытия, а также рассчитают количество взрывчатого вещества, необходимого для подрыва льда. В ЦВО отметили, что искусственное вскрытие льда на реках в весенние паводки выполняется в том числе для ликвидации заторов, защиты мостов и гидротехнических сооружений.

Все команды укомплектованы военнослужащими по контракту и оснащены современными образцами специального вооружения инженерных войск. "Наиболее сложная паводковая обстановка в границах ответственности военного округа ожидается в Республиках Татарстан и Башкирия, Алтайском крае и Челябинской области", - указывается в сообщении.

В понедельник в пресс-службе МЧС РФ сообщали ТАСС, что на территории нескольких регионов России зафиксированы первые весенние паводки.

Центральный военный округ дислоцирован на территории трех федеральных округов и 29 субъектов РФ. В состав округа структурно входит несколько заграничных объектов: 201-я военная база на территории Таджикистана, объединенная военная база в Киргизии, а также подразделения на территории Казахстана.