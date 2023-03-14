В родной деревне Борреля проголосовали за переименование названной в честь него улицы

Власти Побла-де-Сегур устроили опрос жителей, чтобы определиться, сохранить ли название улицы или переименовать ее в "бульвар 1 Октября", имея в виду дату проведения в 2017 году незаконного референдума о независимости Каталонии

МАДРИД, 14 марта. /ТАСС/. Жители муниципалитета Побла-де-Сегур (автономное сообщество Каталония) поддержали идею о переименовании улицы, названной в честь нынешнего главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля. Об этом сообщается в пресс-релизе мэрии населенного пункта, распространенном во вторник.

Политик родился 75 лет назад в этом муниципалитете, где сейчас проживают около 3 тыс. человек. Власти Побла-де-Сегур устроили опрос жителей, чтобы определиться, сохранить ли название улицы или переименовать ее в "бульвар 1 Октября", имея в виду дату проведения в 2017 году незаконного референдума о независимости Каталонии.

В голосовании приняли участие 322 человека. 78% опрошенных выступили за то, чтобы переименовать улицу. Теперь мэрия муниципалитета должна принять решение о том, менять ли ее название.

Боррель занял пост главы внешнеполитической службы ЕС в 2019 году. С 2018 по 2019 год он являлся министром иностранных дел Испании, а с 2004 по 2007 - председателем Европарламента.