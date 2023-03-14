В Амурской области турпоток на промпредприятия может вырасти до 45 тыс. человек

Это на 6 тыс. больше, чем в 2022 году, рассказала замдиректора Туристско-информационного центра региона Дарья Улько

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Число человек, которые посетят объекты промышленного туризма в Амурской области в этом году, может увеличиться до 45 тыс., что на 6 тыс. больше, чем в 2022 году. Такой прогноз дала во вторник замдиректора Туристско-информационного центра Амурской области Дарья Улько.

"Мы активно продвигаем промышленный туризм. В прошлом году мы приняли 39 тыс. туристов только на промышленных предприятиях. В этом году мы планируем эту цифру значительно поднять - до 45 тыс. туристов", - сказала она ТАСС в кулуарах Международной туристической выставки "Интурмаркет-2023".

Улько отметила, что в регионе планируется создать национальный маршрут по промышленным предприятиям. "Уникальность маршрута будет в том, что он объединит пять-шесть крупных промышленных предприятий, в том числе космодром Восточный", - пояснила она.

Она добавила, что общий турпоток за прошлый год в области составил более 400 тыс. человек, что на 10% больше, чем в 2021 году.

Восточный - первый российский гражданский космодром. Он находится в Амурской области вблизи Циолковского (город был преобразован в 2015 году из поселка Углегорск). Указ о создании космодрома подписан президентом РФ в 2007 году. В рамках первой очереди строительства в 2012-2016 годах был возведен универсальный стартовый комплекс для ракет-носителей серии "Союз-2". Вторая очередь строительства космодрома предполагает возведение стартового стола под ракеты-носители "Ангара-А5" и сопутствующей инфраструктуры.

Сейчас туристы при посещении космодрома могут увидеть стартовый комплекс для ракет-носителей "Союз-2", сделать фото на фоне мобильной башни обслуживания, посетить другие технические сооружения, а также посмотреть процесс подготовки и реализации пусковых мероприятий.