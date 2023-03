СПбПУ создал аккаунт в WeChat для упрощения коммуникации с китайскими коллегами

В аккаунте вуза уже более 800 подписчиков

ШАНХАЙ, 14 марта. /Корр. ТАСС Иван Каргапольцев/. Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого (СПбПУ) успешно зашел в китайские соцсети и запустил свой аккаунт в популярном в КНР мессенджере WeChat. Об этом рассказал во вторник ТАСС руководитель представительства университета в Шанхае Лу Чжиюй.

"В январе 2023 года СПбПУ запустил свой официальный аккаунт в крупнейшей коммуникационной системе КНР WeChat. Это значительно упростило коммуникацию с китайскими коллегами, партнерами и абитуриентами, которые теперь могут получать в удобном и привычном для себя формате всю важную и полезную информацию об СПбПУ, а также оперативно связываться с его представителем, который свободно говорит на китайском языке и может ответить на любые вопросы по образованию, науке и международному сотрудничеству", - рассказал он.

По его данным, количество подписчиков аккаунта СПбПУ в WeChat уже превысило 800 человек.

Об образовательных программах вуза

Лу Чжиюй отметил, что образовательные программы вуза пользуются популярностью у китайских студентов и преподавателей.

"Образовательные программы СПбПУ весьма популярны среди китайских студентов. Сегодня из более чем 5 тыс. иностранных студентов политеха более 2 тыс. - из Китая. Ребята учатся не только на русскоязычных, но и на международных образовательных программах на английском языке. Политех активно занимается продвижением своих программ и на территории КНР, а также создает там совместные образовательные структуры", - сообщил он.

С 2016 года, к примеру, успешно работает Цзянсусский совместный инженерный институт, в котором по совместным программам ежегодно обучаются 500-600 китайских студентов. Активную работу, добавил Лу Чжиюй, ведет и Научно-образовательный центр русского языка, в котором китайские преподаватели русского языка проходят переподготовку с помощью преподавателей СПбПУ, готовят учебные пособия, занимаются научной работой.

Важным направлением работы, отметил он, является также привлечение к работе профессоров и преподавателей из разных стран, в том числе из Китая. "Так, в 2022 году в СПбПУ работало более 30 молодых китайских научно-педагогических работников. Среди них много выпускников аспирантуры Политехнического университета и молодых ученых", - рассказал Лу Чжиюй.

Представительство СПбПУ в Шанхае занимается и активным продвижением программ дополнительного образования в Китае, которые реализует Политех. В ближайшее время, рассказал Лу Чжиюй, преподаватели и профессора из Тяньшуйского педагогического университета и Датунского университета провинции Шаньси приступят к изучению программ "Инвестиционная экосистема" и "Интеллектуальные системы", которые реализуются на базе Института промышленного менеджмента, экономики и торговли и Института компьютерных наук и технологий. Курсы продлятся 3-4 месяца и позволят китайским участникам актуализировать и усовершенствовать уже имеющиеся знания и навыки, констатировал он.

СПбПУ активно развивает сотрудничеств с Китаем по важнейшим направлениям науки и образования, поддерживая партнерские отношения более с чем 37 вузами КНР. Представительство вуза в Шанхае было открыто в 2016 году. С Китаем у СПбПУ создана многолетняя, устойчивая партнерская сеть и база для всех видов сотрудничества. В частности, с 2016 года на базе Цзянсуского педагогического университета работает Совместный инженерный институт, обучение в котором прошли уже свыше 500 человек.

Об адаптации к работе с Китаем

Руководитель представительства СПбПУ в Шанхае также рассказал об опыте успешной адаптации вуза ко всем антиковидным ограничениям.

"Университет оперативно адаптировался к новым вызовам, связанным с ковидными ограничениями. Пандемия коронавируса дала мощный толчок для развития новых технологий и позволила решать многие задачи в режиме онлайн. Новые задачи встали и перед официальным представительством СПбПУ в Шанхае: из-за продолжительного локдауна в Китае все очные мероприятия были отменены, и более чем на 90% вся деятельность шанхайского офиса сосредоточилась на работе в режиме онлайн. Благодаря слаженной работе сотрудников представительства и постоянной координации представителей СПбПУ удалось выполнить практически все запланированные задачи, связанные с расширением партнерской сети, установлением новых контактов, запуску совместных проектов с вузами и организациями КНР, а также продвижением и популяризацией бренда СПбПУ в Китае", - сказал он.

Ключевой упор в деятельности представительства СПбПУ в Китае, уточнил Лу Чжиюй, был сделан на развитие научно-технического сотрудничества с китайскими вузами и организациями. За время ограничительных мер Политех провел более 200 видеоконференций с партнерами по реализации и развитию программ сотрудничества. Среди них и стратегические партнеры СПбПУ, в то числе Университет Цинхуа, Чжэцзянский университет, Шанхайский университет Цзяотун и Харбинский политехнический университет.

Об офисе в Нанкине

Особое внимание за последние годы, указал глава представительства, было уделено развитию сотрудничества с восточной китайской провинцией Цзянсу - одной из самых инновационных и передовых в технологическом плане. В 2021 году СПбПУ подписал соглашение с Цзянсусским исследовательским институтом индустриальных технологий и Шанхайским инновационным центром дельты реки Янцзы в целях усиления технологического сотрудничества, развития промышленных исследований и разработок. По этому договору был открыт офис университета в Нанкине (восточная провинция Цзянсу). "Запуск новой точки присутствия в Нанкине открыл возможности для установления более тесных контактов с партнерами из Цзянсу", - констатировал Лу Чжиюй.

Также в конце 2022 года при содействии нового офиса СПбПУ совместно с Нанкинским университетом энергетических систем будущего была подана заявка в Цзянсусский комитет по науке и технологиям. "Проект связан с очень актуальной в Китае и во всем мире тематикой контроля и ограничения карбоновых выбросов", - уточнил он.

О совместных грантах

В 2022 году велась интенсивная работа по поиску китайских партнеров и подготовке заявок на совместные гранты. Всего было подано 27 заявок, две заявки получили совместное финансирование.

Один из них поддержан по программе Российского научного фонда для научных коллективов России и Китая. Это совместный проект с Institute of Plasma Physics, Hefei Institutes of Physical Science, Chinese Academy of Sciences связанный с исследованием физических механизмов в токамаках", - рассказал Лу Чжиюй.

Второй проект, уточнил он, поддержан в рамках программы научно-технологического сотрудничества БРИКС и направлен на разработку энергоэффективных электрохромных устройств и тонкопленочных химических источников тока с использованием атомно-слоевого осаждения. Китайским партнером по проекту стал Сианьский университет транспорта.

"В 2022 году ученые Политеха опубликовали более 70 научных статей в партнерстве с китайскими коллегами", - резюмировал он.