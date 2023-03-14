Жителей Норильска, не попавших домой из-за непогоды, разместят в культурных центрах

В городе ранее ввели штормовое предупреждение, было ограничено движение транспорта на дорогах

КРАСНОЯРСК, 14 марта. /ТАСС/. Жителей Норильска, которые из-за пурги и введенных ограничений на дорогах не смогли вернуться домой, разместят в Городском центре культуры и культурно-досуговом центре "Юбилейный". Об этом говорится в сообщении мэрии Норильска.

"В связи с ухудшением погодных условий в 21:00 (17:00 мск) от административно-делового центра (автовокзал) будут поданы автобусы для транспортировки горожан в Городской центр культуры (Орджоникидзе, 15). Жители Кайеркана (отдаленный район Норильска, 24 км западней центра города - прим. ТАСС) будут там размещены до момента нормализации дорожных и погодных условий. Жители Талнаха (отдаленный район Норильска, 25 км северо-восточней центра города - прим. ТАСС) - ориентировочно до 22:00 (18:00 мск), после будут организованы автобусы для доставки пассажиров в район Талнаха", - говорится в сообщении мэрии.

Во вторник в городе введено штормовое предупреждение. Утром было введено ограничение для движения транспорта, за исключением технологического и автобусов, на трассе Норильск - Кайеркан - Алыкель. Позднее было прекращено движение автобусов. Также запрет на движение машин был введен до 22:00 (18:00 мск) на трассе Норильск - Талнах.

Сейчас, по данным Гидрометцентра, в Норильске минус 7,5 градуса, метель с порывами ветра до 23 м/с.