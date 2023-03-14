В Запорожской области 153 тыс. человек получили российские паспорта

Это примерно треть населения региона

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 марта. /ТАСС/. Российские паспорта с начала их выдачи получили 153 тыс. жителей Запорожской области. Об этом сообщил ТАСС во вторник врио губернатора региона Евгений Балицкий

"153 тыс. жителей из 650 тыс. на сегодняшний день получили паспорта - это примерно 30% населения региона", - сказал он в кулуарах проходящего в Ростове-на-Дону объединенного полуфинала кадровых конкурсов "Лидеры возрождения. Запорожская область" и "Лидеры возрождения. Херсонская область".

Ранее Балицкий сообщал, что паспорта РФ к осени получат до 80% жителей Запорожской области.

25 мая прошлого года президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому для жителей Запорожской и Херсонской областей действует упрощенный порядок обращения для получения российского гражданства. 11 июня российские паспорта получили первые жители регионов, торжественные церемонии были приурочены ко Дню России, который отмечается 12 июня. В декабре 2022 года Путин утвердил порядок подачи ряда заявлений, связанных с гражданством, для жителей новых регионов, принятых в состав России после референдума в сентябре.