14 марта, 14:31

Чиновников Херсонской области лишат премий за плохую работу с обращениями граждан

В регионе в числе ведомств с неудовлетворительной работой оказались министерства топливно-энергетического комплекса, строительства, цифрового развития и жилищно-коммунального хозяйства

ГЕНИЧЕСК, 14 марта. /ТАСС/. Руководители нескольких министерств Херсонской области останутся без премий из-за системного невыполнения поручений в срок и небрежного отношения к обращениям граждан. Об этом заявил председатель правительства региона Андрей Алексеенко по итогам заседания.

На встрече правительства среди основных недочетов назывались отсутствие реакции на обращения людей или формальные ответы с задержками, срывы сроков исполнения контрольных поручений по прямой работе и другие. Алексеенко потребовал от Минфина "лишить премий тех руководителей, чьи ведомства были отмечены в регулярных нарушениях сроков". Среди них оказались в том числе министерства топливно-энергетического комплекса, строительства, цифрового развития и жилищно-коммунального хозяйства.

"Не может быть никаких оправданий для системных срывов выполнения рабочих поручений. И абсолютно недопустима ситуация, когда остаются без ответа или закрываются отписками обращения жителей Херсонской области", - подчеркнул Алексеенко. 

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Россия
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