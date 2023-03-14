На Биржевой мост в Петербурге вернули перила с трезубцами после реставрации

Специалистам удалось восстановить утраченные элементы, устранить коррозию и сколы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 марта. /ТАСС/. Специалисты завершили монтаж перильного ограждения Биржевого моста в Петербурге. За время реставрации удалось восстановить утраченные элементы, устранить коррозию и сколы. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе СПб ГБУ "Мостотрест".

"Специалисты завершили монтаж перильного ограждения Биржевого моста. Перила высотой 1,1 м восстанавливались в мастерских АО "ПО Возрождение" - подрядчика капитального ремонта переправы. Чтобы вернуть перилам первозданный вид, специалисты выполнили значительный объем кропотливой работы. В мастерские перевезли 428 м чугунного ограждения. Среди дефектов - утрата элементов, коррозия, сколы. В перечне работ - очистка, покрытие несколькими слоями грунтового покрытия, окраска современными материалами, которые помогут защитить чугун от воздействия среды", - говорится в сообщении.

В пресс-службе также добавили, что, помимо реставрации ограждения, были восстановлены утраченные декоративные элементы. Они изготавливались в Свердловской области. Изделия общим весом более 68 тонн включали 25 наименований (574 единицы). Особенность перил Биржевого моста заключается в их сборной конструкции. Каждая секция состоит из нескольких десятков элементов.

В городской администрации также отметили, что отличительным элементом ограждения Биржевого моста является трезубец Нептуна, "характеризующий Санкт-Петербург как морскую столицу России". Именно по нему жители и гости города сразу узнают переправу.

Сейчас главной задачей подрядчика остается подготовка разводного механизма Биржевого моста к навигационному периоду. Эти работы ведутся во внутренних помещениях переправы, в рамках общего графика также проводятся технологические разводки.

О реконструкции Биржевого моста

На реконструкцию мост был закрыт с 9 октября 2021 года, капитальный ремонт затронул все конструктивные элементы. 30 ноября по Биржевому мосту было запущено рабочее движение. Полностью мост отремонтируют к маю 2023 года.

Разводной механизм Биржевого моста не имеет аналогов в мире: в начале разводки мост открывается на 15 см, и крылья откатываются друг от друга. Центр тяжести крыла изменяется, что значительно облегчает разводку. Этот принцип после ремонта не изменится. В последний раз капитальные работы на Биржевом мосту проводились 60 лет назад.