Более 30 тыс. добровольцев помогут провести акцию "Сад памяти" в России и за рубежом

Участниками акции, которая стартует 18 марта, станут свыше 35 стран

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Всероссийское общественное движение "Волонтеры Победы" в этом году привлечет более 30 тыс. добровольцев для высадки деревьев в память о погибших в Великой Отечественной войне в рамках четвертого сезона международной акции "Сад памяти", которая стартует 18 марта. Участие в акции подтвердили более 35 стран, включая Германию и Израиль, сообщила на пресс-конференции во вторник председатель центрального штаба движения, депутат Госдумы Ольга Занко.

"В этом году мы привлечем более 30 тыс. добровольцев, они будут помогать высаживать деревья в 89 субъектах РФ, а также в других государствах. У нас пройдут высадки и во всероссийских детских центрах, таких, например, как "Смена" и "Артек". У нас уже подтвердились более 35 стран, среди них Израиль, Германия, Тунис, Панама, Эквадор, Сербия, Таджикистан и другие", - сказала Занко.

В частности, 18 марта, в день старта акции, высадка пройдет в районе Нью-Дели в Индии, где проживает много бывших военнослужащих. "Там очень большой интерес среди местных жителей, и поэтому с Индии мы дадим старт акции именно на международном уровне", - рассказала она.

Депутат отметила, что в нескольких странах в связи с непростой международной обстановкой в этом году не получится согласовать публичное проведение массовых высадок. Жителей этих стран глава штаба движения призвала участвовать в акции в формате "Сад памяти" дома", когда любой желающий, где бы он ни находился, может посадить у себя дома или во дворе дерево, в том числе в память о его родных - участниках Великой Отечественной войны. Именное дерево затем можно нанести на специальную карту на сайте проекта.

Высадки в этом году будут посвящены в том числе конкретным юбилейным датам - победе в Курской и Сталинградской битвах, освобождению Донбасса от немецко-фашистских захватчиков, а также в память о современных героях, рассказала Занко. В частности, по ее словам, в каждом из четырех новых субъектов РФ "Волонтеры Победы" высадят по более 600 саженцев.

Актер Владимир Машков и певец Ярослав Дронов, выступающий под псевдонимом Shaman, также поддержали акцию. "В этом году я вместе с артистами и сотрудниками Театра Олега Табакова, а также со студентами Школы Олега Табакова высадим целую аллею. Конечно, у каждого будет что-то свое личное, и, конечно, у каждого из нас будет одно общее - благодарность нашим предкам, и мы должны эту память беречь в течение всей нашей жизни", - сказал Машков на пресс-конференции.

Акция "Сад памяти"

Ранее в пресс-службе Министерства культуры РФ сообщили о том, что в ходе четвертого сезона международной акции "Сад памяти" будет высажено 27 млн деревьев в память о каждом погибшем в годы Великой Отечественной войны. Акция проходит по поручению президента России Владимира Путина, который посадил ранее свое дерево памяти у Ржевского мемориала.

Акция "Сад памяти" направлена в том числе на решение актуальных задач в сфере экологии: озеленения городов, восстановления лесных насаждений и сокращения углеродного следа. Присоединиться к ней можно на официальном сайте. Необходимый инвентарь и посадочный материал выдаются на месте.

По данным Минкультуры, за время проведения к акции "Сад памяти" присоединилось более 5 млн человек в России и за рубежом. В 2023 году памятные сады появятся во всех российских субъектах, включая новые территории, и более чем в 30 странах.