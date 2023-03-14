Участниками забегов Kavkaz.run на Ставрополье в этом году станут 15 тыс. человек

Беговой год начнется с традиционного Благотворительного забега исполнения желаний, который пройдет 2 апреля в Пятигорске

ПЯТИГОРСК, 14 марта. /ТАСС/. Проект Kavkaz.run в текущем году проведет на Ставрополье семь забегов, в которых ожидается участие 15 тыс. человек. Об этом сообщил ТАСС во вторник руководитель проекта Kavkaz.run Михаил Шоров.

"У нас в этом году планируется семь основных мероприятий. По количеству участников мы ожидаем более 15 тыс. человек со всей России и из стран СНГ", - сказал Шоров.

По его словам, беговой год начнется с традиционного Благотворительного забега исполнения желаний, который пройдет 2 апреля в Пятигорске. "В этом году мы будем помогать обустраивать студию для занятий инклюзивной группы детей в детской цирковой школе. 22-23 апреля у нас пройдет традиционный Пятигорский полумарафон, 4 июня - Ставропольский полумарафон, 17-18 июня - фестиваль циклических видов спорта Swimrun, на котором, помимо забегов, будут и заплывы на Новопятигорском озере", - рассказал собеседник агентства.

Он добавил, что 23 июля состоится горный трейл "Пять вершин", который в этом году впервые пройдет ночью. "Это сложное мероприятие по преодолению всех вершин горы Бештау, в этом году он будет в ночном формате. Все участники будут стартовать ночью, а когда они достигнут вершины, наступит рассвет, он на горе невероятно красивый", - отметил руководитель проекта Kavkaz.run.

Шоров сообщил, что традиционный старт марафона "Пятигорское кольцо", приуроченный ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом, пройдет 2 сентября. Завершит беговой сезон 7-8 октября "Кисловодский марафон", на котором будет карнавальный забег, детские забеги и скандинавская ходьба.