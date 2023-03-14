На Ставрополье волонтеры запустили производство снайперских сетей

Основатель волонтерского движения "Мамули и бабули" Наталья Цыва отметила, что заказы поступают не только из Ставрополья, но и из других регионов

ПЯТИГОРСК, 14 марта. /ТАСС/. Массовый пошив снайперских сетей для участников специальной военной операции (СВО) начали волонтеры на Ставрополье. Об этом во вторник сообщили журналистам в пресс-службе регионального отделения партии "Единая Россия".

"Волонтеры Минеральных Вод, известные на фронте как "Мамули и бабули", запустили массовый пошив снайперских сетей - специальных покрывал, обеспечивающих безопасность российских военных", - говорится в сообщении.

В волонтерском объединении города на сегодняшний день трудятся более 550 человек, преимущественно - женщины старшего поколения. На протяжении нескольких месяцев они вяжут носки и балаклавы, изготавливают маскировочные сети и тактические носилки, отливают блиндажные свечи, собирают аптечки, пекут пиццы и пироги. Необходимые для производства материалы закупают за свой счет, а также на средства спонсоров.

"Мы постоянно общаемся с нашими ребятами, и как-то в разговоре с одним военнослужащим родилась идея пошить защиту для наших снайперов. Наше изделие получается легким и полностью скрывает бойца от посторонних глаз, при этом у него сохраняется весь обзор. Мы сделали первых три опытных образца, обсудили с военными, "обкатали" изделия, усовершенствовали их и перешли к массовому пошиву. Теперь заказы поступают не только от наших, ставропольских ребят, но и из других регионов", - рассказала основатель волонтерского движения Наталья Цыва.