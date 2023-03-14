"Единая Россия" проведет в 2024 году международный фестиваль самбо в Уфе

С предложением об организации мероприятия выступил глава Башкортостана Радий Хабиров, его поддержал секретарь генсовета партии Андрей Турчак

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. "Единая Россия" планирует провести в Уфе в ноябре 2024 года международный фестиваль самбо. Об этом во вторник сообщил секретарь генсовета партии Андрей Турчак.

С предложением о проведении фестиваля выступил секретарь регионального отделения "Единой России", глава Башкирии Радий Хабиров на форуме партпроекта "Za самбо" "Наука побеждать". "В 2024 году мы достроим в Уфе Дворец борьбы. Это очень большой дворец. И он станет домом для шести видов борьбы. Предлагаем провести большой фестиваль самбо у нас", - сказал он.

Турчак в свою очередь поддержал предложение. "Давайте сразу примем решение по поводу ноября 2024 года - как раз ко Дню самбо, который указом президента объявлен 16 ноября. Проведем в эти дни международный фестиваль самбо", - уточнил он.