Пасечник определил административно-территориальное устройство ЛНР

В республике на законодательном уровне установили 11 городских и 17 муниципальных округов

ЛУГАНСК, 14 марта. /ТАСС/. Врио главы Луганской Народной Республики Леонид Пасечник поручил правительству региона, а также администрациям его районов и городов выполнить положений новых законов, регламентирующих административно-территориальное устройство.

"Только что подписал два важнейших для жителей Луганской Народной Республики закона "Об административно-территориальном устройстве" и "Об образовании на территории Луганской Народной Республики городских и муниципальных округов". <…> Поручил правительству республики и администрациям городов и районов организовать работу по скорейшей реализации всех положений новых законов", - написал он во вторник в Telegram-канале.

Пасечник отметил, что подписанные законы урегулировали внутреннее устройство республики как субъекта РФ, а также на законодательном уровне установили 11 городских и 17 муниципальных округов. По его словам, реализация новых законов послужит основой для организации публичной власти, поспособствует полноценному запуску территориальных отделений федеральных органов власти, а также предоставлению всех видов государственной поддержки.

Законы об административно-территориальном устройстве ЛНР и образовании в регионе городских и муниципальных округов приняты депутатами Народного совета ЛНР на пленарном заседании 14 марта.