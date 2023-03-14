В Ингушетии к 2025 году построят два физкультурно-оздоровительных комплекса

На развитие спорта в регионе направят более 440 млн рублей

МАГАС, 14 марта. /ТАСС/. Два физкультурно-оздоровительных комплекса (ФОК) построят в Ингушетии до конца 2024 года. Об этом сообщил во вторник в своем Telegram-канале глава региона Махмуд-Али Калиматов.

"По проекту "Спорт - норма жизни" в этом году построим спорткомплекс в городе Сунже, для его посетителей будут созданы и оборудованы современные залы для борьбы, плавательный бассейн площадью 250 кв. м, душевые, массажный кабинет, медпункт, тренажерный и фитнес залы, полоса препятствия и тир. Для жителей села Барсуки тоже впервые будет построен крупный физкультурно-оздоровительный комплекс. Уже в 2024 году детям не нужно будет ездить в другие населенные пункты, чтобы заниматься в спортивных секциях", - написал Калиматов.

По его словам, в этом году на развитие спорта в регионе будет направлено более 440 млн рублей.

"До конца 2023 года в республике запланировано строительство свыше 70 спортивных объектов по новой программе развития детско-юношеского спорта, в регионе появятся новые ФОКи, многофункциональные спортплощадки и футбольные поля. Кроме того, выделенные средства пойдут и на оказание господдержки спортивным организациям, специализирующимся на подготовке спортивного резерва для сборных команд России", - добавил глава региона.

Нацпроект "Демография" начали реализовывать в 2019 году. Он включает пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Среди ключевых целей - увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни, снижение смертности населения старше трудоспособного возраста, формирование в обществе культуры здорового образа жизни, а также мотивации на отказ от вредных привычек и регулярные занятия спортом.