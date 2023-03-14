Омбудсмена РФ могут исключить из Глобального альянса национальных правозащитных учреждений

Татьяна Москалькова назвала такие действия со стороны европейских институтов правозащиты переходом красной черты и нарушением действующих международных правовых нормы

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Уполномоченного по правам человека в РФ Татьяну Москалькову могут исключить из Европейской сети Глобального альянса национальных правозащитных учреждений из-за санкций ЕС и защиты прав жителей Донбасса. Об этом омбудсмен сообщила во вторник в своем Telegram-канале.

"Только что закончилось заседание Европейской сети Глобального альянса национальных правозащитных учреждений (ЭНРИ), где было рассмотрено предложение об исключении института уполномоченного по правам человека в РФ из состава этой международной организации. Решение, на наш взгляд, явно политизированное, мотивированное двумя основными позициями, что институт уполномоченного по правам человека включен в санкции Европейского союза, а также нас обвиняют в том, что мы занимаемся защитой прав жителей Донбасса", - сказал первый заместитель руководителя рабочего аппарата уполномоченного Илья Чечельницкий, представляющий российского омбудсмена в Женеве, видеообращение которого размещено в телеграм-канале омбудсмена.

Москалькова назвала такие действия со стороны европейских институтов правозащиты переходом красной черты и нарушением действующих международных правовых нормы. "Считаю вынесенное на обсуждение предложение об исключении института российского омбудсмена из состава Европейской сети Глобального альянса национальных правозащитных учреждений (ЕНРИ) несправедливым и противоречащим уставу организации. Оно является попыткой подорвать независимый статус омбудсмена, оказать на него давление", - написала Москалькова.