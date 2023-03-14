В школах Карачаево-Черкесии реализуют проект по раздельному сбору мусора

Проект предусматривает установку на территории школ специализированных мусорных контейнеров и проведение серии открытых уроков

ЧЕРКЕССК, 14 марта./ТАСС/. Экологический проект "Оберегай клуб", посвященный развитию системы раздельного сбора мусора и формированию культуры обращения с отходами, начался в школах Карачаево-Черкесии (КЧР). Планируется проведение открытых уроков для учащихся, организация сбора и вывоза мусора, сообщили журналистам во вторник в Карачаево-Черкесском филиале "РусГидро".

"Карачаево-Черкесский филиал "РусГидро" открывает "Оберегай клуб". Проект предусматривает установку на территории школ специализированных мусорных контейнеров, проведение серии открытых уроков, организацию вывоза и досортировки фракций с последующей сдачей полезных отходов в пункты приемки вторичного сырья", - рассказали в пресс-службе компании.

Отмечается, что мусорные контейнеры закуплены и уже переданы трем школам региона. Участники будут оценивать экологическую обстановку в школах и перспективы раздельного обращения с отходами, а также смогут проследить маршрут собранного мусора до мест переработки. Образовательно-экологический проект "Оберегай клуб" в 2023 году будет реализован на территории Карачаево-Черкесии совместно с некоммерческой организацией "Биосфера".

"Конечная цель проекта - это формирование у жителей региона ответственного отношения к окружающей среде, культуры обращения с отходами и убеждения в том, что их надо обязательно сортировать для дальнейшей переработки. Это очень амбициозная цель, достичь которую не просто, но я верю, что совместная работа со школьниками даст свои результаты, ведь при создании этого проекта нами были учтено множество факторов, определенных в процессе реализации собственных экологических программ", - добавил председатель АНО "Биосфера" Азамат Ужахов, его слова приводит пресс-служба.