Ледовую переправу через Суру между Чувашией и Нижегородской областью закрыли из-за паводка

Демонтаж деревянного колейного настила переправы завершится в ближайшие дни

ТАСС, 14 марта. Автомобильно-пешеходная ледовая переправа через реку Суру между Чувашией и Нижегородской области во вторник прекратила свою работу в связи с паводком и уменьшением толщины льда. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой ГУ МЧС по республике.

"С 14 марта в Чувашии завершает свою работу автомобильно-пешеходная ледовая переправа через Суру между городом Шумерля и селом Наваты Пильнинского района Нижегородской области, запущенная в эксплуатацию 13 декабря прошлого года", - отмечается в сообщении.

Движение людей и транспорта на участке прекращено в связи с подъемом уровня воды в реке и уменьшением толщины льда. Демонтаж деревянного колейного настила переправы завершится в ближайшие дни.

В сообщении ГУ МЧС по Нижегородской области говорится, что причиной закрытия переправы стало повышение температуры воздуха, таянье, трещины и проседание льда на съездах. "Для обеспечения безопасности населения выставлены шлагбаумы и запрещающие знаки", - отмечается в сообщении.