Ярославская область поможет Запорожской интегрироваться в экономику России

Планируется создание рабочих групп по обмену опытом, организация научных и деловых мероприятий

ЯРОСЛАВЛЬ, 14 марта. /ТАСС/. Власти Ярославской и Запорожской областей договорились о сотрудничестве в сфере промышленного производства и туризма, планы по взаимодействию закрепили двумя документами. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Ярославской области.

"Меморандум о намерениях по развитию сотрудничества подписан между Департаментом инвестиций, промышленности и внешнеэкономической деятельности Ярославской области и Министерством промышленности и энергетики военно-гражданской администрации Запорожской области. Документ нацелен на взаимовыгодное партнерство и реализацию совместных проектов в сфере промышленной кооперации, трансфера технологий и обмена производственными компетенциями", - говорится в сообщении.

Планируется создание рабочих групп по обмену опытом, организация научных и деловых мероприятий. Также предприятия Ярославской области получают новый рынок для реализации своей продукции.

"Новый регион планомерно интегрируется в экономику России. Мы готовы помогать в этом процессе, делиться опытом, знаниями, практиками. Важно выстроить каналы для турпотока, обмена специалистами. Это позволит усилить ресурс обоих регионов, превратить возможности в проекты", - цитирует пресс-служба губернатора Ярославской области Михаила Евраева.

Департамент туризма Ярославской области и Министерство культуры, спорта и туризма военно-гражданской администрации Запорожской области также подписали соглашение о сотрудничестве. Документ подразумевает обмен опытом в сфере туризма, совместные мероприятия, налаживание турпотока. В мае состоится первый ознакомительный тур в Ярославскую область для специалистов туристической отрасли Запорожья.