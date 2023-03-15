В этот день не будут передаваться выпуски новостей и информационные передачи

АФИНЫ, 15 марта. /ТАСС/. Профсоюзы журналистов Греции проведут в среду суточную забастовку во всех СМИ с требованием найти и реально наказать виновных в катастрофе пассажирского поезда в местечке Темпи около города Лариса. Об этом сообщил во вторник греческий телеканал ERT1.

Руководящие советы шести профессиональных журналистских союзов на своем заседании решили объявить 24-часовую забастовку с 05:00 по местному времени (06:00 мск) 15 марта "во всех средствах массовой информации (печатных, радио и телевидении, в Интернете), в государственном и частном секторах, всех журналистов страны, поддерживая требование греческого общества того, чтобы была возложена реальная ответственность за преступление в Темпи". По словам профсоюзов, в среду не будут передаваться выпуски новостей и информационные передачи.

Профсоюзы требуют повышений зарплат, заключения коллективных трудовых договоров, обеспечения безопасности на рабочих местах, а также права журналистов контролировать действия представителей власти.

"Мы призываем наших коллег продолжать неустанно работать над выявлением всех факторов, которые привели к железнодорожной катастрофе, которая потрясла всю Грецию", - подчеркивается в заявлении.

Журналисты проводят свою суточную акцию протеста в среду, чтобы иметь возможность в четверг освещать 24-часовую забастовку профсоюзов государственного и частного секторов. В забастовке в четверг примут участие авиадиспетчеры, моряки судов, железнодорожники, преподаватели школ и учебных заведений, работники госслужб, таксисты. Будут отменены все авиарейсы в Грецию и из нее, на якорях останутся все морские суда. Общественный транспорт в столице будет работать в четверг по особому графику, чтобы дать возможность трудящимся прийти на массовые митинги в центре Афин. Движение поездов в стране пока приостановлено после железнодорожной катастрофы.

По сообщению транспортной компании Hellenic Train, в пассажирском поезде, который столкнулся с грузовым в ночь на 1 марта недалеко от греческого города Лариса, было примерно 350 человек. По официальным данным пожарной службы Греции, погибли 57 человек. Большинство погибших - юноши и девушки в возрасте 20-30 лет. Несколько пострадавших еще остаются в больницах.

После этой аварии представители профсоюзов железнодорожников заявили о проблемах с обеспечением безопасности движения на железной дороге Афины - Салоники. По их словам, на некоторых участках трассы, где ходят поезда со скоростью до 160 км/ч, не работают системы световой сигнализации и автоматического управления, движение поездов не отображается на экранах мониторов. Машинисты фактически ведут поезда в ручном режиме. Правительство объявило во вторник меры по повышению безопасности на железных дорогах и рассчитывает постепенно возобновить движение поездов в стране с 22 марта.