Москва предложила провести у себя День Африки и фестиваль африканской культуры

Ожидается, что в ближайшие дни закончат организационные процедуры по согласованию с дипломатическим корпусом стран Африканского континента

РАБАТ, 15 марта. /Корр. ТАСС Первин Мамед-заде/. Российская столица предложила провести у себя День Африки и фестиваль африканской культуры. Об этом сообщил во вторник по телефону корреспонденту ТАСС министр правительства Москвы, руководитель департамента внешнеэкономических и международных связей (ДВМС) столицы РФ Сергей Черемин по итогам визита в Алжир.

"Мы выступили с инициативой проведения в Москве 25 мая Дня Африки, и в ближайшие дни мы закончим все организационные процедуры по согласованию с дипломатическим корпусом стран Африканского континента. Мы предложили провести День Африки в Петровском путевом дворце - это дом приемов правительства Москвы, где проходят самые торжественные события", - отметил собеседник агентства.

"Кроме того, мы предложили провести в Москве фестиваль культуры стран Африки. Эта идея была поддержана всеми посольствами африканских стран, и сейчас мы с ними проговариваем, в каком формате это будет проходить. Мы уже предварительно зарезервировали несколько площадок в Москве, но ждем от коллег конкретных предложений и далее будем определяться по месту проведения. У нас большой опыт организации международных национальных фестивалей, посвященных странам и континентам", - продолжал Черемин.

"Наши алжирские партнеры, с которыми мы встретились в ходе визита, с большим энтузиазмом поддержали обе идеи. Министр культуры Алжира Сорая Мулуджи во время нашей беседы поддержала проведение фестиваля африканской культуры в Москве и пообещала рассмотреть возможность направления известного алжирского творческого коллектива для выступления в российской столице", - рассказал руководитель ДВМС.

"Мы также обсуждали идею проведения Дней Алжира в Москве и ответных Дней Москвы в Алжире. Но уже в следующем году", - подытожил он.

25 мая отмечается День Африки, знаменующий годовщину создания в 1963 году Организации африканского единства, преемником которой стал Африканский союз.