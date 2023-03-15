15 марта, 03:09

В Москве ожидаются переменная облачность и до плюс 7 градусов

Атмосферное давление в столице составит 747 мм ртутного столба

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Переменная облачность, преимущественно без осадков, местами гололедица и до плюс 7 градусов ожидаются в Москве в среду, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице будет 5-7 градусов тепла, в ночь на четверг - до 0 градусов. Ветер южный, юго-восточный, 7-12 м/с. Атмосферное давление составит 747 мм ртутного столба.

В Подмосковье в среду температура воздуха будет колебаться в пределах плюс 2-7 градусов. В ночь на четверг столбики термометров могут опуститься до отметки минус 2 градуса. 

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