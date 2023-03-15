В Москве в 2022 году провели более 15,5 тыс. массовых мероприятий

В них приняли участие более 13 млн человек

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Более 15,5 тыс. массовых мероприятий проведено в Москве в прошлом году, что на 5,5 тыс. меньше, чем годом ранее. Задачи по обеспечению общественного порядка и безопасности успешно выполнены, следует из материалов деятельности подразделений столичного ГУ МВД России, с которыми ознакомился ТАСС.

"Во взаимодействии с органами государственной власти города успешно выполнены задачи по обеспечению общественного порядка и безопасности при проведении более 15,5 тыс. массовых мероприятий, в которых приняли участие более 13 млн граждан", - говорится в материалах за прошлый год.

Вместе с тем в данных ГУ МВД за 2021 год указано, что во взаимодействии с органами государственной власти Москвы безопасность и стабильность общественного порядка обеспечены при проведении более 21 тыс. массовых мероприятий, в том числе встрече Нового 2021 года, праздновании Рождества Христова, 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, Дня России, Всероссийской переписи населения и выборов в Госдуму.

Немаловажным фактором, способствующим снижению преступности в общественных местах и на улицах Москвы, стало участие представителей общественности, добровольной народной дружины и объединений казаков в совместном патрулировании улиц и парков столицы и других объединений.